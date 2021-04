Transizione Ecologica, la Regione incontra Legambiente

Regione Lazio – “Ho avuto l’opportunità di incontrare il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, per un confronto sulle proposte e i progetti da cui deve partire la Transizione Ecologica della Regione”. Così, in una nota, Roberta Lombardi, assessore a Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale nel Lazio.

“Le parole chiave sono state sicuramente ‘formazione’ e ‘partecipazione’ – spiega l’Assessore -. La transizione verso un futuro verde richiede un cambio radicale di mentalità, è fondamentale dunque integrarla con delle attività di formazione che facciano recepire in maniera chiara e positiva tutte le misure che mirano a rendere il Lazio una regione green. Le azioni della politica e delle istituzioni devono essere accompagnate dal supporto dei cittadini, devono intrecciarsi con la buona pratica dei singoli, da qui dunque l’importanza della partecipazione come modo per mettere in atto circoli virtuosi di iniziative e attività di vario tipo.

Le priorità emerse sono in linea con quanto già appurato in altri incontri con associazioni di categoria e non, dimostrando quanto chiare e trasversali siano le necessità dei territori. Per quanto riguarda la centrale di Civitavecchia, è oramai palese la necessità di abbandonare un sistema fondato su fonti fossili e grandi impianti, ripensando una rete elettrica regionale ramificata e diversificata di piccoli impianti di fonti rinnovabili. Abbiamo inoltre parlato della bonifica della Valle del Sacco, per cui proprio oggi è stato rimodulato l’accordo tra MITE e Regione Lazio. Il focus finale è stato sull’importanza di puntare sul riuso degli edifici abbandonati per adattarli a nuovi scopi energetici o legati ad attività lavorative”.

“Questi – conclude Lombardi – solo alcuni dei temi affrontati, oltre ad esempio alla rilevanza strategica dei parchi e dei monumenti naturali nell’ambito di una transizione ecologica. Sono certa che faranno seguito altri incontri“.

