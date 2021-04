Zona gialla, riaprono gli scavi di Ostia Antica: 84 ettari di storia tutti da scoprire

Ostia – Con una nuova gestione della biglietteria, Ostia Antica ha riaperto al pubblico oggi, con i suoi 84 ettari di spazi all’aperto che ne fanno la più estesa città archeologica d’Italia, capace di garantire il necessario distanziamento anti Covid.

La passeggiata primaverile dei visitatori è assistita anche dai frequenti cartelli che ricordano di indossare la mascherina e suggeriscono percorsi pensati per evitare assembramenti. La consueta misurazione della temperatura ha accolto dalle 8.30 di oggi i primi visitatori in procinto di accedere alla biglietteria, guide turistiche e alcuni possessori di Fidelity Card (il tagliando da 25 euro che consente di visitare Ostia Antica per un anno intero a partire dall’acquisto).

Gli scavi di Ostia Antica restano aperti dal martedì alla domenica, con acquisto obbligatorio per il fine settimana entro le 24 ore precedenti alla data della visita. La biglietteria online è accessibile dalla pagina web (clicca qui). I cancelli resteranno chiusi il 1 maggio. E questa mattina ha debuttato anche il nuovo affidatario dei servizi di biglietteria fisica e online, CoopCulture.

“All’avviso pubblicato lo scorso 15 marzo hanno risposto diciotto soggetti imprenditoriali. Una commissione formata da funzionari del Ministero della Cultura (MIC) ne ha accertato il grado di rispondenza ai criteri richiesti, tra i quali il fatturato per attività di biglietteria e l’esperienza maturata presso altri istituti ministeriali presenti sul territorio nazionale. Si tratta di un incarico temporaneo giacché l’Istituto è in attesa dello svolgimento di una gara, gestita dalla Centrale di Committenza Consip, con la quale verrà affidato l’intero pacchetto dei servizi aggiuntivi ovvero anche la gestione del bookshop, della caffetteria e delle visite guidate”, informa la Direzione.

“La primavera è un periodo eccezionale per visitare Ostia Antica – suggerisce il direttore del parco archeologico, Alessandro D’Alessio – prati e alberi fioriti impreziosiscono l’incontro con i mosaici esposti nelle abitazioni antiche e con le colonne che svettano a segnalare i monumenti del Foro. Chi abita nel Lazio ha il privilegio di poter visitare facilmente questa grande città romana che regala la sensazione di camminare in quartieri perfettamente leggibili nelle funzioni che svolgevano fino al tramonto dell’Impero romano”. (fonte Ansa)

