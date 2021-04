Ambulanti in protesta, Tirrito (SOS Lazio): “Gridiamo ‘no’ alle scelte folli della Raggi”

Roma – “Onesti lavoratori che la mattina si alzano ed escono quando è ancora buio, cercando in tutti i modi di portare i soldi a casa. Lavoratori che ogni giorno hanno la schiena a pezzi, perché sono stati in piedi tutto il giorno. Ma della disperazione che si prova, del sudore di tanti anni e dell’incapacità di portare avanti una vita, un lavoro, la Raggi e questa nostra Politica che cosa ne sanno?”

A parlare è Maricetta Tirrito, in rappresentanza dei 1.200 tesserati di SOS Lazio Commercio, durante il suo intervento alla manifestazione degli ambulanti, che questa mattina stanno protestando nelle piazze di Roma e sul Raccordo all’altezza di Ciampino (leggi qui) per dire “No ai bandi della Raggi” e “No alla Bolkestein”.

“Sappiamo tutti che la pandemia ci ha messo in ginocchio – prosegue Tirrito –, ma è il momento di ripartire. Oggi a Roma sono in corso 5 manifestazioni, a cui noi di SOS Lazio porteremo tutta la nostra solidarietà, che hanno l’obiettivo di porre fine alle scelte scellerate della Sindaca Raggi.

Sindaca che abbiamo visto più volte, con dei direttivi di Giunta assurdi che vanno anche contro la legge, seguire la logica del creare un bisogno per poi saziarlo, come prevede la patologia della ricerca di consenso e voto, al fine di ottenere l’acclamazione elettorale. Questo noi non possiamo più accettarlo, tantomeno da lei che si spende in una continua campagna pro-legalità.

Gridare ancora di più, che queste scelte fatte in tempo di crisi siano atrocemente folli è, quindi, doveroso da parte di tutti noi. Dobbiamo avere la forza di andare avanti e non dobbiamo farci spaventare da nessuno, perché quella per cui combattiamo è causa giusta e legittima”.

“Il nostro supporto – conclude Tirrito – a tutti i lavoratori a cui stanno togliendo il diritto di lavorare, non mancherà mai”.

