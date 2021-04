Ardea, ladro di auto beccato mentre trafficava con una Mercedes

Ardea – Questa notte i Carabinieri della Tenenza di Ardea, nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio atti a prevenire i reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 24enne già noto alle forze dell’ordine di nazionalità romena e residente a Tor san Lorenzo.

L’umo è stato beccato su via Foggia mente stava cercando di rubare una Mercedes E200 che si trovava parcheggiata sulla strada.

All’arrivo dei militari il 24enne ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito inseguito e bloccato dai Carabinieri che lo hanno immediatamente ammanettato e condotto in caserma.

Questa mattina, l‘arrestato dovrà comparire davanti al Tribunale di Velletri per essere giudicato con rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea