Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli è la nuova direttrice amministrativa

Latina – Si è insediata nel nuovo incarico di direttrice amministrativa della Asl di Latina la dottoressa Sabrina Cenciarelli, una scelta di alto profilo che completa la direzione strategica della Asl.

Laureata in Lettere e in Scienze politiche, già direttrice amministrativa presso la Asl Roma C, e coordinatrice dell’Area economica-finanziaria e della Committenza e direttrice di Gestione procedure d’acquisto e contratti presso la Asl Roma B, vanta un curriculum di prim’ordine ed una vasta esperienza.

La Direzione, nel darle il benvenuto, augura alla dottoressa Cenciarelli i migliori auguri di buon lavoro.

