Baccini: “Caos a via dell’Aeroporto e Trincea delle Frasche. La viabilità di Fiumicino va rivista”

Fiumicino – “In città la viabilità sembra ogni giorno più complessa e ad ostacoli. Con le chiusure dei viadotti, con i lavori ai Ponti e alle strade ogni giorno c’è un nuovo problema per il traffico. Una delle questioni più difficile che attanaglia gli automobilisti da mesi è l’attraversamento di Via dell’Aeroporto all’altezza di Via Trincea delle Frasche con conseguenze a tutti note sul traffico, da qualche giorno è stato nuovamente modificato il percorso di viabilità all’innesto di Via Montgolfier su Via dell’Aeroporto attivando un semaforo che genera continue code di auto che in alcune ore del giorno raggiungono diversi chilometri. Un’idea sicuramente alternativa ma non proprio geniale. La viabilità precedente non ha mai dato problemi e quindi non si riesce a capire perché non tornare alla soluzione originale. Chiediamo che il sindaco intervenga con l’Anas perché si trovi una soluzione possibile che non penalizzi così tanto gli automobilisti e chiediamo anche che spieghino le ragioni di queste scelte, non si possono spendere ore di tempo per percorrere due chilometri”. Lo afferma Mario Baccini, capogruppo di centrodestra.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino