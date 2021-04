Biblioteca comunale di Terracina chiusa per lavori di messa in sicurezza

Terracina – “La Biblioteca ‘Adriano Olivetti’ ha bisogno di urgenti e importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. L’immobile rimarrà chiuso fino a quando non saranno terminati gli interventi”.

Con queste parole l’assessore alla Cultura Barbara Cerilli spiega la chiusura della Biblioteca comunale.

“Come prima cosa dovremo procedere al trasloco in altra struttura di tutto il patrimonio librario e multimediale presente nei locali della biblioteca.

Successivamente si avvieranno gli interventi di natura edilizia e sull’impiantistica. Per il momento non sarà purtroppo possibile nemmeno assicurare il prestito su appuntamento perchè i volumi verranno temporaneamente custoditi in una struttura/magazzino.

Stiamo studiando una soluzione percorribile per cercare di garantire almeno i servizi essenziali. La volontà è quella di fare presto per poter tornare ad esercitare in pieno il servizio della biblioteca della cui importanza culturale e sociale siamo pienamente consapevoli.

Per quanto riguarda i volumi collocati nel cortile della biblioteca e all’esterno dei cancelli – ha concluso l’Assessore – un sopralluogo della responsabile ha verificato che non si tratta di volumi appartenenti al patrimonio librario della Biblioteca Comunale. Qualcuno li ha lasciati sul posto”.

