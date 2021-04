Covid-19, in arrivo voli dall’India a Fiumicino, D’Amato: “Fare i tamponi non basta”

Fiumicino – “In questa fase è importante bloccare gli arrivi dall’India, sono previsti oggi due arrivi all’Aeroporto di Fiumicino e altri nei prossimi giorni. Le nostre squadre Uscar sono già allertate e pronte ad eseguire i tamponi a tappeto presso lo scalo come avvenne con i voli provenienti dal Bangladesh, ma solo i tamponi non sono sufficienti“.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che aggiunge: “E’ necessario che vengano fatte delle quarantene controllate, possibilmente in aree quali le caserme. Il Servizio sanitario regionale non può farsi carico di gestire migliaia di arrivi. Daremo, come sempre, tutta la nostra collaborazione alla Protezione civile nazionale e alle autorità di pubblica sicurezza, ma il tema va risolto a monte sospendendo, in questa fase, gli arrivi dall’India. Siamo fortemente impegnati in una vasta indagine epidemiologica nel sud Pontino volta a tracciare almeno 300 casi giunti dall’India negli ultimi giorni“.

Parole a cui fa eco anche il governatore Zingaretti: “Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo dall’India all’aeroporto di Fiumicino. Solo oggi centinaia di passeggeri. Ma è indispensabile attivare forme di quarantena controllata per gli arrivi e bloccare i voli dall’India sollecitando anche iniziative che coordinino a livello europeo gli arrivi”.

Montino: “Il Ministero controlli le triangolazioni dei voli”

“Apprendiamo che in queste ore sono in arrivo all’aeroporto di Fiumicino due aerei provenienti dall’India, dove la situazione della pandemia è drammatica. Ci chiediamo come sia possibile, dato che il ministro Speranza aveva, tempestivamente, bloccato i voli già tre giorni fa“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La Regione, con le Uscar e lo Spallanzani ha già allestito l’accoglienza dei passeggeri allo scalo dove tutti saranno sottoposti a tampone – spiega il sindaco -. Come quando si verificò la stessa criticità con i voli provenienti dal Bangladesh, la macchina organizzativa è partita immediatamente. Ma ha ragione l’assessore D’Amato: va organizzata la quarantena in luoghi controllati e controllabili dove sia possibile garantire misure di sicurezza per chi arriva sugli aerei e per le altre persone”.

“Ma esattamente come durante il lockdown dello scorso mese – sottolinea Montino -, il problema rischia di essere la triangolazione, ovvero coloro che, per aggirare il blocco dei voli dall’India, passa da altri Paesi prima di giungere in Italia”.

“Chiedo dunque al ministro degli Esteri Di Maio di attivarsi immediatamente per evitare questo rischio – conclude il sindaco – e per tenere sotto controllo la situazione nei nostri aeroporti e, di conseguenza, nelle nostre città”.

