Roma – Sono scesi in strada presto stamattina per protestare. Tanti i commercianti che stazionano dalle prime ore di oggi sul Raccordo, all’altezza di Ciampino. I venditori ambulanti hanno allestito le bancarelle proprio sul Gra mandando il traffico in tilt.

Si lamentano dell’impossibilità di lavorare, di allestire i propri stand e dicono “No ai bandi della Raggi”

Persone semplici ed estremamente pacifiche con striscioni che riportavano “No Bolkestein”. E le forze dell’ordine altrettanto tranquillamente stanno gestendo la manifestazione e tentando di smaltire i chilometri di code che si sono formate su entrambe le corsie di marcia. Circa sette chilometri di file con relativi disagi per quanti devono raggiungere i posti di lavoro.

