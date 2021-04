Il 10eLotto premia Roma con 50 mila euro

Roma – Finisce a Jesolo, in provincia di Venezia, la più alta vincita centrata al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 124 mila euro per effetto di una cinquina giocata su Tutte come riferisce l’agenzia Agimeg, a fronte di una spesa complessiva di 1,50 euro sui numeri 3-12-20-29-75 (usciti sulla ruota di Napoli).

A seguire tre premi da oltre 50 mila euro: a Portici (NA) vinti 57.500 euro con il terno 4-46-67 sulla ruota di Cagliari – cui vanno sommati i 23.750 euro vinti con la medesima combinazione sempre su Cagliari – ad Avola (SR) vinti 53.400 euro e a San Giuseppe Vesuviano (NA) 50.596 euro, in entrambi i casi grazie a due quaterne realizzate mettendo in gioco cinque numeri.

Il 10eLotto premia invece con 50 mila euro Cisternino (BR), Moncalieri (TO) e Roma, grazie ad altrettante giocate su estrazioni frequenti. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di oltre 2 miliardi di euro.