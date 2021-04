“Il giusto dai campi alla tavola”: l’iniziativa di Slow Food Fiumicino

Fiumicino – Lo storico obiettivo di Slow Food è di garantire cibo Buono, Pulito e Giusto a tutti gli abitanti del mondo. “Domani 29 aprile alle ore 18.00, partiremo parlando del GIUSTO annuncia Domenico D’Amato, Fiduciario della Condotta dell’Agro e del Litorale di Fiumicino. Due ore insieme per discutere di produzione sostenibile, prezzi giusti e tutele del lavoro. Un’occasione per aumentare la consapevolezza in ciascuno di noi che anche le piccole scelte di tutti i giorni, contano”.

Così in una nota Slow Food Fiumicino che prosegue: “L’incontro si terrà in diretta Facebook dalla pagina “Condotta Slow Food dell’Agro e del Litorale di Fiumicino” trasmesso dalla Biblioteca Comunale “Giulio Regeni” di Villa Guglielmi, con i contributi del Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, del Presidente CIA – Agricoltori Italiani, Secondo Scanavino e di Luigi Pagliaro, Coordinatore Slow Food Regione Lazio.

È previsto un saluto dei genitori di Giulio Regeni, di Laura Sgubin, Sindaco di Fiumicello- Villa Vicentina (UD), paese natale di Giulio e di Alessandra Vona, Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino.

Nel corso dell’iniziativa ci sarà anche la presentazione dell’Atlante di Ricette Rurali in collegamento con Calamandrana (AT) dove sarà presente Pier Ottavio Daniele, curatore della raccolta pubblicata da Slow Food in collaborazione con CIA – Agricoltori Italiani”.

