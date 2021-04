Isola Sacra: il 30 aprile il secco residuo va esposto entro le 12

Fiumicino – L’Amministrazione comunale di Fiumicino informa i residenti di Isola sacra che per la giornata di venerdì 30 aprile, a causa della chiusura degli impianti di smaltimento il 1 maggio, la raccolta del rifiuto secco residuo verrà anticipata.

Pertanto i mastelli dovranno essere esposti entro le ore 12 e non, come normalmente previsto, di sera. Si ringrazia per la collaborazione.

