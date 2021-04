Fiumicino – “Nella giornata di oggi, insieme alla Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona e al consigliere comunale Stefano Calcaterra, abbiamo deciso di fare visita e promuovere alcune realtà territoriali presenti nella località di Aranova, la più grande al nord del Comune”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Abbiamo fatto sentire la vicinanza dell’Amministrazione comunale – aggiunge il vicesindaco – alle nostre aziende e imprese in questo periodo critico legato all’emergenza Covid, iniziando simbolicamente dal nord del nostro territorio.

Alcune di queste realtà sono storiche, appartenenti a famiglie che hanno fondato Aranova, altre, nuovissime, hanno aperto in piena pandemia. A tutte loro abbiamo voluto portare i migliori auguri di buon lavoro, ringraziarli della scommessa che hanno fatto, lavorando o aprendo in un periodo non semplice. Abbiamo anche raccolto idee e suggerimenti per migliorare il territorio, per portare avanti proposte e progetti per la comunità”.

“Nel dettaglio – spiega Vona – con il vicesindaco Di Genesio Pagliuca e con il consigliere Calcaterra ci siamo recati presso i seguenti esercizi commerciali: Erika Vivai, Agenzia Immobiliare Forum, l’enoteca wine bar Granu, il Berny’s Bar e la Casa di riposo Le Giuggiole. Erika Vivai è un’azienda florovivaistica molto conosciuta e apprezzata in zona, ha costruito circa tre anni fa una serra nuovissima completamente automatizzata all’avanguardia nella gestione delle condizioni di microclima che necessitano le piante al suo interno.

L’enoteca Granu ha aperto in piena pandemia, il proprietario Patrizio possiede anche la gelateria Il Pevero, anch’essa molto conosciuta e apprezzata ad Aranova. E’ una attività che non era presente nella località e che si rivolge ad un pubblico più giovane, anche se aperta a tutti con un’ottima carta dei vini e delle etichette e taglieri di qualità. Il Berny’s Bar è gestito da due fratelli di una famiglia storica di Aranova, Valerio e Maurizio Bernardi, che ormai da circa 15 anni gestiscono quello che è diventato un punto di ritrovo importante per Aranova.

Da poco hanno inaugurato anche un nuovo servizio Benny’s Burger, dedicato anch’esso a un pubblico giovane, ma dove tutti i residenti vanno per portare a casa hamburger da asporto di qualità. Della casa di riposo Le Giuggiole è proprietaria e responsabile Marzia Mariani. Vi sono ospitati circa 30 anziani, che hanno la possibilità di stare in compagnia, essere seguiti da uno staff altamente profesisnale, all’interno di una residenza immersa nel verde, con spazi dedicati per le attività fisiche e stimoli psicosensoriali.

A breve vi si festeggerà il compleanno di una arzilla centenaria. Infine il proprietario dell’agenzia immobiliare Forum si chiama Francesco Maone, altra famiglia storica aranovese, che ha deciso nel 2003 di rilevare il locale di famiglia, che si trova all’ingresso della località e aprire uno dei più importanti punti di compravendita di Aranova”.

