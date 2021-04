Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una saccatura di bassa pressione si è messa in moto ad inizio settimana dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale, accompagnando un primo sistema fontale che ha determinato un peggioramento lunedì sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali. Sarà proprio nel cuore del Continente che ritroveremo il motore del tempo nei prossimi giorni, con un continuo afflusso di correnti umide sudoccidentali lungo il suo bordo inferiore che coinvolgerà le nostre regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con annuvolamenti e qualche pioggia o temporale. Andrà meglio invece al Sud, protetto dal lembo settentrionale dell’anticiclone nord africano, con tempo più soleggiato e temperature elevate.

METEO MERCOLEDÌ 28 APRILE. Sarà una giornata irregolarmente nuvolosa al Nord, ma non mancheranno schiarite a tratti ampie su Liguria e Val Padana, mentre in prossimità delle zone alpine si avranno i maggiori addensamenti con qualche pioggia o rovescio sui settori occidentali. L’instabilità si concentrerà sulle regioni centrali con piogge e rovesci soprattutto su medio-bassa Toscana, medio-alto Lazio, Umbria e Marche centro-settentrionali, anche temporaleschi, in attenuazione in giornata sulle coste tirreniche. Altrove variabilità e clima più asciutto. Bel tempo prevalente invece al Sud salvo qualche addensamento su Campania interna ed alta Puglia con isolati piovaschi diurni. Temperature in aumento con punte di 25/26°C su Puglia, Materano e Sicilia interna.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: circolazione atmosferica bloccata con saccatura sull’Europa centrale che richiama umide e instabili correnti sud-occidentali sul medio versante tirrenico. Nubi irregolari a tratti estese, associate a piogge e rovesci sparsi che dalla Toscana centrale trasleranno entro il pomeriggio verso l’Umbria e il Lazio, specie interno. Nel corso del pomeriggio deciso miglioramento del tempo sulla Toscana ad iniziare dai settori settentrionali ed occidentali. Miglioramento previsto anche per le zone costiere laziali e adiacenti; ancora fenomeni anche a carattere temporalesco su reatino e Appennino frusinate. Temperature stabili o in lieve aumento sul Lazio. Venti deboli o moderati meridionali eccetto che sull’alta Toscana, dove saranno variabili o settentrionali. Mare fino a mosso.

Commento del previsore Lazio

La nuova settimana si prospetta decisamente dinamica. Umide e instabili correnti sud-occidentali vengono richiamate sul medio versante tirrenico, con ritorno di piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in primis martedì pomeriggio-sera sui settori toscani, ma occasionalmente anche tra Umbria e medio-alto Lazio; tendenzialmente più asciutto sul basso Lazio interno, dove le precipitazioni saranno assai sporadiche e con maggiori momenti soleggiati. Temperature in questa circostanza in calo nei massimi, ma clima comunque abbastanza mite per tesi venti sciroccali. Un miglioramento è atteso venerdì 30 aprile, seppur con locali piovaschi su alta Toscana; ancora incerti i primissimi giorni di maggio che dovrebbero vedere dell’instabilità specie su Toscana e interne umbre; più attenuata altrove.

Fonte: 3B Meteo