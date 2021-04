Olimpiadi, per gli atleti tamponi anti Covid tutti i giorni

Sono state modificate alcune regole. Originariamente i controlli anti Covid si dovevano svolgere ogni 4 giorni. Adesso, si faranno tutti i giorni. E’ quanto viene indicato nei nuovi ‘Playbook’ redatti dal Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo.

Il Giappone è in emergenza e sta adottando rigide misure di restrizione per la popolazione. E allora le delegazioni sportive di tutto il mondo, che sbarcheranno a Tokyo tra 100 giorni, dovranno attenersi alle richieste: “E’ un segno di solidarietà e rispetto da parte della comunità olimpica nei confronti dei giappone, che ci ospitano”. Thomas Bach è stato chiaro. Le misure antivirus dovranno essere accettate e seguite in modo perfetto. Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale chiede questo agli atleti, che parteciperanno all’evento dal 23 luglio all’8 agosto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport