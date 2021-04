Pomezia, abusivi stanati alle case popolari di via Fellini

Pomezia – Blitz delle forze dell’ordine alle case popolari di via Fellini a Pomezia.

Da questa mattina alle 7 la polizia locale di Roma capitale e i colleghi di Pomezia stanno identificando le persone che risiedono nelle case popolari per verificare che gli appartamenti non siano stati occupati abusivamente.

Controlli meticolosi da parte della Municipale le cui operazioni andranno avanti, probabilmente, per tutta la giornata.

L’operazione degli agenti ha, però, mandato il traffico in tilt su via Fellini e via Roma, le due vie sono bloccate da circa un’ora per consentire le attività dei numerosi agenti intervenuti per svolgere le operazioni di accertamento.

