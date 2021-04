Sale giochi nel Lazio, Simeone: “Eliminare la retroattività del distanziamento”

Regione Lazio – “Mi impegno a presentare un emendamento, nell’ambito della prima proposta di legge regionale che sarà incardinata in consiglio e che consenta margine di azione in tal senso, al fine di eliminare la retroattività del distanziometro per le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot”. Lo ha scritto il presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Giuseppe Simeone, in una lettera inviata ai lavoratori che manifesteranno il 29 aprile alle 15 davanti al palazzo della Giunta regionale.

“Come istituzioni, non possiamo ignorare le conseguenze economiche sulle attività commerciali della modifica approvata nel febbraio scorso con cui sono sottoposte al regime del distanziometro tutte le attività già sul territorio, creando di fatto un danno a chi aveva deciso di intraprendere in questo settore, – ha ricordato Simeone, annunciando la presentazione di una modifica nel primo provvedimento utile – . Sono certo che potremo trovare il modo per colmare questo gap normativo”.

