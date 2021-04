Verde pubblico, Di Giovanni (M5S): “Malara pensi ai danni fatti dal suo centrodestra”

Ostia – “Credo sia ancora vivo in tutti i cittadini del X Municipio, il ricordo della singolare proposta fatta dal centrodestra nel 2012 (Giunta Vizzani), che propose di mettere una pista da sci all’interno della nostra pineta e credo, ci sia ancora chi stia ridendo per quella idea partorita da amministratori che non solo non hanno mai saputo gestire il verde pubblico, ma che spaziavano con l’immaginazione al ‘modello Dubai'”. Così, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni.

“A causa dell’allegra, – spiega il Capogruppo – quanto vergognosa, gestione dei consiglieri PDL, che Malara conosceva bene e che amministravano il X Municipio, in 5 anni si è investito per il verde solo un terzo di quello che ha investito in 3 anni il Movimento 5 Stelle. Per non parlare del centrosinistra che ha speso, in media, 1.325 euro annui per la manutenzione straordinaria dei parchi, mentre la gestione commissariale in due anni quasi nulla, tranne la gestione ordinaria.

Ricordo, quindi, al Consigliere Malara, che in quanto a pollice verde risulta davvero impreparato, che noi, invece, abbiamo fatto numeri da record: dal 2018 al 2020 il X Municipio ha erogato servizi sul verde pubblico per 5.147.952 euro ed investendo fondi in opere per 7.914.396 euro.

Non ci vuole di certo un mago per capire la differenza tra questa Amministrazione e quelle passate, ecco perché vorrei consigliare al Capogruppo di Fratelli D’Italia che, prima di parlare dell’attuale situazione, dovrebbe avere un briciolo di onestà intellettuale e fare il confronto con le situazioni di degrado che per decenni, sono state padrone indiscusse di questo territorio”.

“Poi se ce la fa, – conclude Di Giovanni – oltre che tacere per evitare di dire eresie, potrebbe anche convocare una seduta della Commissione Trasparenza e Garanzia, visto che la presiede, per parlare della gestione del verde pubblico negli anni passati, prima dei 5 Stelle”.

