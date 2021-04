A Fiumicino un webinar per discutere di mafie, giovani e legalità

Fiumicino – “Oggi alle ore 17.30 in diretta Facebook sulla Pagina di Sinistra Italiana Fiumicino, si terrà l’incontro dal titolo “Il nostro futuro è legale”. Lo dichiara in una nota, Massimo Iannarella segretario di Sinistra Italiana Fiumicino.

“All’incontro – spiega il Segretario – saranno presenti Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Federica Angeli, giornalista di Repubblica (sotto scorta dal 2013 per le minacce ricevute), Enzo Ciconte, professore ed esperto di criminalità organizzata, Elisa Sermarini, rappresentante di Libera, Mario Moretti, dell’Unione dei giovani di Sinistra, Barbara Bonanni, capogruppo Leu e Paola Fuselli, segreteria Sinistra Italiana Lazio ‘lotta alla Mafia’.

Nell’incontro parleremo di giovani e di legalità, di iniziative dirette a diffondere la cultura della legalità tra ragazzi. Vanno poste in essere strategie dirette a contrastare l’avanzata della microcriminalità e criminalità organizzata sul territorio, a partire dai più giovani”.

“Con la diretta Facebook di Sinistra Italiana Fiumicino, ore 17.30, – conclude Iannarella – parliamo con chi affronta il problema ogni giorno, ed anche Fiumicino non è esente da questa problematica”.

