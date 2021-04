Alessio Berardo, Terzo Polo: “Non dimentichiamo che il Vecchio Faro è parte fondante della storia di Fiumicino”

Fiumicino – “Abbiamo appreso con stupore che il Senatore della Lega William De Vecchis appoggerebbe il Sindaco nello sviluppo di un ulteriore porto commerciale e turistico a Fiumicino. Un’ennesima forma turismo “mordi e fuggi” – ovvero quello incentivato dalle navi da crociera – non rappresenterebbe la soluzione per risollevare la micro-economia della città, ma porterebbe solamente altri ingenti guadagni alle ditte costruttrici”. Lo dichiara Alessio Berardo, responsabile di Terzo Polo.

“Come Terzo Polo – spiega Berardo – vorremmo riqualificare il Vecchio Faro in quanto luogo storico e fondante di questa città marinara: al suo interno svilupperemmo un centro culturale per gli abitanti di Fiumicino e turistico per i visitatori, un polo funzionale sia con attività teatrali, musicali ed artistiche ma anche di pesca sportiva, lezioni di vela e sport ricreativi che il mare ci darebbe l’opportunità di organizzare”.