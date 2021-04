Covid-19, effettuati 207 test sierologici gratuiti al mercato di Passoscuro

Fiumicino – “Sono stati 207 i test sierologici rapidi gratuiti che questa mattina sono stati effettuati presso il mercato di Passoscuro“. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi.

“Moltissime persone – prosegue – si sono messe ordinatamente in fila e hanno approfittato, con soddisfazione, di questa possibilità messa loro a disposizione dall’Amministrazione comunale, con la preziosa collaborazione del personale specializzato della Misericordia, che ringrazio. Il test è stato eseguito prelevando un piccolo campione di sangue da un dito con risultati pronti in 10 minuti. Il prossimo e ultimo appuntamento è per domani, venerdì 30 aprile, dalle 9 alle 13 nei pressi della farmacia di Parco Leonardo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino