Fiumicino, trasporto scolastico: convocato per il 3 maggio l’incontro con i sindacati

Fiumicino – “È stata convocata per lunedì 3 maggio una riunione con le rappresentanze sindacali del trasporto pubblico scolastico per illustrare il nuovo piano di gestione e rassicurarli relativamente alla nuova procedura di gara per quanto riguarda la tutela dei lavoratori”. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti e Scuola di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“Nel corso della riunione saranno, infatti, discussi i termini del nuovo bando di gara, già pubblicato – aggiunge Calicchio -, e fornite le indicazioni relative alle garanzie poste in essere dall’amministrazione per tutelare le lavoratrici e i lavoratori della ditta che attualmente si occupa del trasporto scolastico”.

“Come Amministrazione la nostra prerogativa è quella di garantire i cittadini e tutti i lavoratori – aggiunge l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi -, applicando la legge statale della clausola sociale che mira proprio a promuovere la stabilità del personale impiegato con la ditta precedentemente responsabile del servizio”.

“Tale prerogativa di tutela dei lavoratori è sempre stata prevista nei bandi di gara pubblicati dal Comune – conclude l’assessora Anselmi -, proprio a garanzia di tutti gli impiegati delle aziende oggetto di eventuali modifiche contrattuali ed aziendali. I nostri obiettivi, infatti, sono sempre quelli dell’efficienza del servizio e della tutela dei posti di lavoro che anche in questo caso sono stati assolutamente considerati come peculiarità essenziale della gara”.

