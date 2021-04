Meteo giovedì: ancora instabilità sulla penisola con improvvisi acquazzoni. Ecco dove

Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Gli ultimi giorni del mese di aprile saranno ancora caratterizzati da locali condizioni di maltempo sull’Italia a causa di una nuova perturbazione associata ad una depressione sull’Europa centrale che avrà influenze importanti anche nel weekend del 1 maggio. Maltempo al Centro-Nord: il fronte agirà in prevalenza sulle regioni centro settentrionali e i contrasti termici con l’aria calda associata al fronte sub tropicale che interesserà soprattutto il Sud, daranno luogo a fenomeni anche intensi, spesso temporaleschi e localmente accompagnati da grandine. La giornata peggiore quella di giovedì ma locali condizioni di instabilità le avremo anche in quella di venerdì. Caldo al Sud con massime superiori ai 25°C: l’aria calda richiamata dalla saccatura sull’Europa occidentale favorirà non solo condizioni anticicloniche sulle regioni meridionali ma anche un notevole rialzo termico con temperature massime che potranno facilmente superare la soglia dei 25°C e raggiungere in taluni casi anche 28-30°C sul Tavoliere in Puglia e sulla Sicilia interna come anche nel Cosentino in Calabria.

METEO GIOVEDÌ 29 APRILE. Al Nord maltempo fin dal mattino al Nordovest con piogge e rovesci a carattere sparso, nuvoloso con tendenza a peggioramento sul Nordest e l’Emilia Romagna. Dal pomeriggio-sera fenomeni più diffusi e localmente a carattere di temporale con locali episodi di grandine. Al Centro instabile fin dal mattino sulla Sardegna, nubi in progressivo aumento sui settori peninsulari con rovesci e temporali in arrivo da ovest ed in estensione tra il pomeriggio e la sera anche al versante Adriatico. I fenomeni potranno localmente assumere carattere di temporale con episodi di grandine. Al Sud a tratti nuvoloso sulla Campania con locali deboli piogge non escluse al mattino sui settori più settentrionali, ampie schiarite altrove con poche velature del cielo. Temperature in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud. Venti tra Sud e SE, tesi al Centro Nord, deboli al Sud. Mari molto mossi i bacini centro settentrionali, poco mossi o mossi quelli meridionali.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: le condizioni atmosferiche su Toscana, Umbria e Lazio si mantengono tra l’instabile e il perturbato, con fenomeni prevalenti in Toscana dal mattino sino a sera, su Lazio e una parte dell’Umbria tra tardo mattino e pomeriggio. I fenomeni a carattere moderato/forte li ritroveremo sulla Toscana centro-orientale, qui anche con locali temporali pomeridiani. Venti meridionali sino a moderati, localmente forti sulle coste di alto Lazio e bassa Toscana. Mare mosso, specie al largo.

Commento del previsore Lazio

Giovedì tempo ancora tra l’instabile e il debolmente perturbato con un deboli piogge specie sul Lazio centrale, più instabile sulla Toscana con acquazzoni e temporali pomeridiani nelle zone interne e pre-appenniniche; i maggiori accumuli pluviometrici li ritroveremo proprio a ridosso dell’Appennino toscano. Un miglioramento è atteso venerdì 30 aprile con massime molto miti, locali piovaschi su alta Toscana e qualche pioviggine serale anche in pianura; bello su Umbria e Lazio. 1 Maggio instabile sulla Toscana, specie settentrionale e orientale, bel tempo altrove. Per il 2 Maggio ancora incerta l’evoluzione su Umbria e medio-alto Lazio, continua la parentesi instabile sulla Toscana per umide correnti in quota.

Fonte: 3B Meteo