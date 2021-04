Nuoto sincronizzato, ai Campionati Europei 4 azzurri in gara

Roma – Sarà un Campionato Europeo atipico per la nazionale di nuoto sincronizzato che, tra infortuni e indisponibilità, sarà rappresentata a Budapest da 4 atleti che si esibiranno nel solo, nel duo e nel duo misto.

Spazio ad emergenti per salvaguardare la preparazione della squadra nazionale in vista del torneo di qualificazione olimpica in programma a Barcellona dal 10 al 13 giugno. Convocate Marta Murru (Marina Militare / RN Savona) per solo e duo, Veronica Gallo (Plebiscito Padova) per il duo, Isotta Sportelli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) e Nicolò Ogliari (RN Savona) per il duo misto che saranno seguiti dai tecnici federali Rossella Pibiri e Joey Paccagnella.

“Purtroppo l’infortunio occorso a Linda Cerruti (distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, prognosi di tre settimane, ndr) ha compromesso ulteriormente le potenzialità di un gruppo che avrebbe dovuto rinunciare ad atleti come Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli – sottolinea la coordinatrice tecnica Patrizia Giallombardo – Inevitabilmente avremmo dovuto abbassare gli obiettivi e nel contempo avremmo perso molto tempo per lavorare insieme con alle porte la qualificazione olimpica. A questo punto è preferibile continuare ad allenarsi in sede e sfruttare la situazione per offrire ad atleti emergenti una prestigiosa occasione per acquisire esperienza e vivere, anticipando i tempi, le emozioni e lo stress di un evento internazionale come l’europeo dove l’Italia è protagonista da molteplici edizioni”.

Le gare di nuoto sincronizzato degli Europei si svolgeranno alla Duna Arena dal 10 al 14 maggio (il 15 è previsto il galà).

Il torneo di qualificazione olimpica invece qualificherà tre squadre e sette doppi. Ai Giochi di Tokyo (2-7 agosto) parteciperanno 10 squadre e 22 doppi. Le squadre attualmente qualificate sono il Giappone, la Russia, l’Australia, l’Egitto, la Cina, l’Ucraina e il Canada. I doppi qualificati sono i 10 relativi alle squadre più Spagna, Nuova Zelanda, Sud Africa, Kazakistan e Messico. (federnuoto.it)

(foto@Deepbluemedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport