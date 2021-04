Parco Leonardo, al via i lavori di sistemazione del parcheggio di via Oslo

Fiumicino – “Sono iniziati come da programma i lavori di adeguamento e rimessa in pristino del parcheggio situato in via Oslo a Pleiadi/Parco Leonardo”. Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Stiamo eseguendo – spiega – la parte preparatoria del sottofondo e le griglie della raccolta delle acque piovane. A seguire si procederà con l’asfaltatura del piazzale. Sono opere che si aggiungono a quelle già realizzate nei giorni scorsi di ampliamento e ristrutturazione della pubblica illuminazione. È imminente anche l’inizio dei lavori sul piazzale in via Copenaghen dove sarà ripristinato l’asfalto e adeguata l’entrata al parco. Inoltre, sempre nel comprensorio di Pleiadi, saranno posizionati dei dossi per limitare la velocità delle autovetture”.

