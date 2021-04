Ponza, armato di un coltello lungo 20 centimetri minaccia due ragazzi: denunciato 68enne

Ponza – Nelle scorse ore a Ponza, i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 68enne del luogo per i reati di minacce e porto abusivo di armi. L’anziano, infatti, secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, avrebbe minacciato due minori con un coltello della lunghezza di 20 centimetri, successivamente rinvenuto nella sua disponibilità a seguito di perquisizione personale. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

