Primo Maggio, da Noel Gallagher a Bugo: ecco la scaletta e gli artisti del concertone

Roma – L’Auditorium Parco della Musica di Roma è pronto per 6 ore di musica dal vivo per il Concerto del Primo Maggio, che vedrà esibirsi numerosi artisti nazionali e internazionali. Il Concerto infatti non sarà a San Giovanni quest’anno, ma si terrà alla Cavea dell’Auditorium.

La scaletta delle esibizioni non è stata ancora resa nota, ma si conoscono già gli artisti che parteciperanno: Noel Gallagher, Alex Britti, Antonello Venditti, Après la Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Enrico Euggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Gaudiano, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Rvan, Il Tre, l’Prchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & the Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou. (Foto: primomaggio.net)

(Il Faro online)