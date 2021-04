Raccolta differenziata ad Ardea, l’allarme di FdI: “Rifiuti non ritirati da una settimana”

Ardea – “Da una settimana circa gli operatori ecologici non raccolgono i rifiuti non conformi alla tipologia di materiale da raccogliere quotidianamente e la città comincia a prendere sembianze purtroppo già viste”. Così in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Ardea.

“Sembra la maledizione di Ardea – prosegue -. In realtà basterebbe un po’ di collaborazione tra cittadini, operatori e amministratori per far fronte all’igiene urbana”.

“Ma qualcuno sta preferendo lo scontro aperto, addirittura inviando la polizia locale a fare multe, proprio lì dove abita. Le notizie parlano di verbali a Via Pompei”.

“Ci auguriamo – concludono i Consiglieri di FdI – che presto prevalga la lucidità e si arrivi ad una soluzione, prima che Ardea ritorni ad essere una pattumiera a cielo aperto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea