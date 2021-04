Sabaudia – Un incendio è divampato oggi, 29 aprile 2021, verso le ore 13:oo all’interno di un appartamento di Sabaudia. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Latina, che riscontrato la presenza di fiamme all’interno di una veranda adibita a cucina di una abitazione privata.

Al momento dell’intervento nessuna persona era in casa. L’opera dei Vigli del Fuco è valsa a contenere le fiamme, così da evitarne la propagazione. Le cause dell’incendio, al momento, sono ancora da accertare, per mancanza di elementi utili a tale scopo.

