È stato siglato nella mattinata di oggi, 29 aprile, il protocollo d’intesa fra Laboratorio Una Donna e Circoli Insieme per il Meridione.

A firmare l’accordo, grazie al quale le due realtà associative potranno ora lavorare insieme a progetti a sostegno dei più deboli, Maricetta Tirrito, presidente di Laboratorio Una Donna, e Tiziana Demma, presidente di Circoli Insieme per il Meridione, che per l’occasione si sono incontrate nella sede Cav/Caf di Ostia del Laboratorio, inaugurata lo scorso 10 aprile (leggi qui).

di 13 Galleria fotografica Siglato l'accordo fra Laboratorio Una Donna e Circoli Insieme per il Meridione









Entrambe le associazioni sono note per il loro impegno sociale a livello nazionale.

“Il nostro percorso insieme sarà florido e ricco di iniziative – ha detto Maricetta Tirrito -. Il nostro intento è quello di creare un circolo di aiuto e supporto sociale che si generi e si rigeneri automaticamente. Un sistema, come piace chiamarlo a noi, a ‘vasi comunicanti’, così che nessuno venga mai lasciato solo”.

“Il Laboratorio Una Donna non percepisce alcun finanziamento statale – ha sottolineato Tirrito -, ma è da sempre in prima fila nella lotta alla violenza domestica e di genere. E da oggi, grazie a questo protocollo d’intesa, potremo contare su un prezioso alleato”.

“I Circoli Insieme per il Meridione sono partiti dal Sud per arrivare ad abbracciare l’Italia intera”, ha spiegato Tiziana Demma. “E siamo partiti – ha sottolineato – dai più deboli, da chi, specie in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, continua ad essere dimenticato dalle Istituzioni: le donne, i giovanissimi e le famiglie, il nucleo fondamentale della nostra società. Ora, la collaborazione con il Laboratorio Una Donna ci consentirà di ampliare il nostro raggio d’azione e di essere ancora più presenti, sia a livello locale che nazionale”.

(Il Faro online)