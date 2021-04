Vanessa Ferrari, simbolo dello sport e della ginnastica: sarà portabandiera a Tokyo?

Roma – L’ultima medaglia è arrivata lo scorso 25 aprile e sulle note di ‘Bella Ciao’. Vanessa Ferrari è entrata nella storia, per la sua storia personale speciale nello sport. Ed è particolare il suo cammino nella ginnastica artistica, perché una campionessa si differenzia dal suo carattere tenace e dalla determinazione. Ha avuto tanti infortuni in carriera, sin dal 2016. Stop forzati e tante preoccupazioni. Ma poi la ‘Ferrari Nazionale’, che il presidente della Federginnastica ha proposto come portabandiera a Tokyo, si è rialzata sempre. E a 30 anni eccola di nuovo sul podio: “Una medaglia per me e per l’Italia”. Ha annunciato Vanessa a margine della sua finale.

Un terzo posto agli Europei meritato, una medaglia di bronzo meritata per il suo valore agonistico. Per quel talento che non si è spento in quei giorni di attesa per ripartire più grande di prima: “E’ una campionessa dalle caratteristiche uniche, come Federica Pellegrini”. Ne è convinto Gherardo Tecchi. Il numero uno della ginnastica azzurra ha applaudito le tre medaglie conquistate dagli azzurri. Le ha riportate a casa, con Vanessa, anche Salvatore Maresca agli anelli e Nicola Bartolini al corpo libero. Una Italia gigante in vista anche delle Olimpiadi. E queste ultime sono il sogno più sentito per Vanessa e il pass il pensiero fisso. Era stato il Covid a fermarla ancora una volta, in vista degli Europei, poi partecipati a Basilea. La guarigione e la grinta dimostrata in pedana. In questo modo Vanessa è tornata allo sport della vita. Con un messaggio importante per la vita stessa: “Io ci sono”. Parole che si sono espresse nei suoi movimenti perfetti direzione bronzo.

Sarebbe un onore per lei portare il Tricolore. Ma sarà il Coni a decidere. A 30 anni sarebbe il tributo migliore per un’atleta simbolo non solo della ginnastica, ma anche dello sport azzurro. I suoi tifosi lo sapranno presto.

