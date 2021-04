A Formia un Comune sempre più smart: al via il protocollo informatico

Formia – Dalla prossima settimana, il Comune di Formia attiverà il nuovo sistema di gestione del protocollo informatico: si tratta del Civilia Next (fornito dalla software house, aggiudicataria dell’appalto); un innovativo applicativo all’avanguardia, in modalità “cloud computing”, cioè che utilizza la connettività internet per l’acquisizione, l’utilizzo e il trattamento dei dati di protocollazione.

I vantaggi del nuovo sistema sono rappresentati dalla facilità di utilizzo, ma anche dai maggiori standard di sicurezza che garantiscono la conservazione a norma degli archivi informatici, nel pieno rispetto delle norme in materia di transizione digitale che indicano la modalità Saas (Software as a service) quale strumento di innovazione fondamentale per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione secondo le direttive del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Il nuovo protocollo informatico è soltanto uno degli step raggiunti dal Comune di Formia: a breve, gradualmente, tutti gli altri applicativi di gestione dei servizi comunali (dalla redazione degli atti amministrativi, all’Albo pretorio, dai Tributi ai Servizi finanziari, dall’Anagrafe alle pratiche urbanistiche) andranno ad integrarsi al sistema e permetteranno di ottimizzare le procedure a vantaggio della celerità, dell’efficacia e dell’efficienza.

I nuovi sistemi si integreranno anche con lo Sportello Unico Edilizio e con lo Sportello Unico per le Attività Produttive, con software dedicati, nonché con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e con i sistemi di pagamento on-line del circuito PagoPA, in fase di implementazione.

Per i cittadini, inoltre, sarà più agevole formalizzare le istanze e seguire l’iter delle pratiche attraverso le procedure informatiche cui si accederà con lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ormai obbligatorio secondo le vigenti normative.

Sull’argomento, il Commissario Straordinario, Silvana Tizzano, ha sottolineato come “si stia profondendo il massimo sforzo, nonostante le difficoltà del periodo di pandemia, per assicurare sempre più lo sviluppo delle tecnologie informatiche nelle attività quotidiane della Pubblica Amministrazione, avendo come obiettivo non soltanto la continuità amministrativa, ma anche l’implementazione dei servizi informatici, sia interni che per l’utenza”.

Dal canto suo, la dirigente responsabile della Transizione Digitale, Tiziana Livornese ha posto in luce come sia “fondamentale adeguare il nostro Comune ai moderni standard della comunicazione per via telematica — non soltanto perché lo impone la legge, ma anche perché i benefici per i cittadini saranno notevoli in termini di qualità e di rapidità di risposta”.

