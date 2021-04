Al via la stagione balneare a Sperlonga: le regole per andare in spiaggia

Sperlonga – E’ con apposita ordinanza che il Sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, qualche giorno fa ha stabilito le regole per il settore balneare per la stagione estiva 2021.

Un provvedimento che nasce per consentire anche nella prossima estate il rispetto delle regole imposte dalla pandemia da Covid-19.

In particolare è disposto che “per le aree in concessione ci siano percorsi e camminamenti adeguati al mantenimento della distanza fisica tra le persone e uno spazio di 10 metri quadrati per ombrellone”.

Il primo cittadino ha disposto, invece che “le spiagge libere si suddividono in tre tratti, in base alla possibilità o meno di assicurare il rispetto del distanziamento:

A – divieto di sostare nelle aree in prossimità di accessi al mare e nelle spiagge libere presenti tra zone in concessione se inferiori a 20 metri lineari fronte mare;

B – sosta ogni 20 metri quadrati nelle spiagge libere di dimensioni tra i 21 ai 50 metri lineari;

C – ogni 15 metri quadrati nelle spiagge libere di grandi dimensioni, oltre i 51 metri lineari.

Il noleggio ombrelloni è concesso nel rispetto delle regole di distanziamento valide per le spiagge libere”.

Non ha dimenticato di stabilire apposite disposizioni in merito alla pulizia e sanificazione degli arenili liberi che “spetteranno al Comune, mentre la sorveglianza e i controlli saranno garantiti dal Responsabile del Demanio Marittimo, dal Responsabile della Polizia Locale anche con la collaborazione dei volontari dell’Associazione Croce d’Oro Sud Pontino – Protezione civile locale”.

Regole da rispettare tanto da disporre ogni giorno controlli al termine dei quali verrà redatta una relazione di servizio con dati e numeri.

In caso di mancato distanziamento fisico, il Responsabile della Polizia Locale comunicherà tempestivamente al Sindaco il quale potrebbe procedere alla chiusura del tratto di arenile interessato.

