Alessandria, tragedia al cantiere Amazon: un morto e tre feriti

Alessandria – Una nuova tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi ad Alessandria, in un cantiere appartenente al colosso Amazon, presso il polo del Marengo Retail Park. A farne le spese un operaio, morto nell’incidente; altri tre operai sono rimasti feriti, di cui uno gravemente, e per questo trasferito in codice rosso.

Non è ancora stato possibile ricostruire la precisa dinamica dell’incidente, ma si sostiene che a causarlo sia stato il crollo di una parte della struttura, per cause ancora da verificare. A pochi giorni dalla festa dei lavoratori, si consuma un’altra tragedia, tra l’altro la terza in altrettanti giorni in Piemonte. Nei giorni scorsi infatti, un altro operaio di 56 anni è deceduto, compresso da un container mentre stava svolgendo le sue mansioni, e altri due sono rimasti feriti.

Questo nuovo spiacevole evento getta nuove ombre sulle condizioni di lavoro in cui versano gli operai delle fabbriche: solo un paio di settimane fa, anche a Pomezia si era consumata una tragedia su un cantiere stradale: ad avere la peggio in questo caso, un operaio di 54 anni. Ci si chiede se sia possibile continuare a morire in questo modo sul posto di lavoro.

Nel cantiere di Alessandria, oltre al personale sanitario, sono subito arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, con l’intento di ricostruire fedelmente la dinamica dell’incidente e comprendere se si poteva evitare questa ennesima tragedia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Interni