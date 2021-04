Anzio, lunedì 3 maggio mancherà l’acqua: le zone interessate

Anzio – Acqualatina informa l’utenza che, al fine di permettere l’esecuzione di lavori propedeutici alla sostituzione delle condotte di viale Saveriano, concordati con l’Amministrazione Comunale e rientranti nel piano di risanamento e ammodernamento reti, nel Comune di Anzio si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 07:30 alle ore 14:00 del 03/05/2021.

Le zone interessate sono:

viale Savariano

via Flavia

via Derna

via Sacro Cuore

via Tripoli

via Andreina

L.go Somalia

via Bengasi

via Elettra

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio