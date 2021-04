Ardea, approvato il bilancio di previsione: 10 milioni di euro per strade, scuole e parchi

Ardea – Arrivano nuovi servizi ad Ardea: è stato ufficialmente approvato il bilancio di previsione che vede come aspetto preponderante gli investimenti per opere pubbliche. A disposizione dell’Amministrazione ci sono circa 10 milioni di euro, recuperati tra devoluzioni di vecchi mutui, ovvero soldi mai usati o residui di precedenti lavori che sono ancora nelle disponibilità presso Cassa Depositi e Prestiti.

“Con questo bilancio si concretizzano gli sforzi effettuati, pur nelle difficoltà del periodo, di pianificazione e progettazione che hanno visto porre una particolare attenzione all’edilizia scolastica e alla viabilità”, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.

“Ma non solo – prosegue -. Il raggiunto equilibrio finanziario ci ha consentito di avviare le pratiche per l’accensione di nuovi mutui che andranno ad incrementare le risorse a disposizione per tali opere. Chiaro è l’indirizzo di questa Amministrazione che ha fortemente voluto investire su opere strategiche che porteranno indubbi servizi alla comunità“.

Infatti, tra le numerose opere pubbliche approvate nel Bilancio 2021-2023 c’è la riqualificazione della viabilità stradale delle principali arterie tra cui il litorale, via Laurentina, Viale Nuova Florida e Via Forlì nonché per la costruzione di un nuovo polo Scolastico in via Modena e la tanto attesa isola ecologica. Grande attenzione anche per la Rocca di Ardea: i sampietrini saranno tolti, puliti e riassestati per la ricostruzione della storica strada nel paese.

Inoltre, l’attenta ricerca di fondi per lo sviluppo del nostro territorio, ha portato all’ottenimento sia di finanziamenti regionali che Ministeriali.

“Nei primi – continua la nota del M5S -, tra gli altri, annoveriamo le riqualificazioni dell’area antistante la scuola S. Antonio e l’Aula Consiliare di via Laurentina, della piazza ex Patio a Tor San Lorenzo nonché l’ambizioso progetto “Economia del mare” che prevede la riqualificazione di viale Marino e litorale dei Troiani a Tor San Lorenzo”.

“Per quanto riguarda i finanziamenti Ministeriali – conclude il Movimento -, è di qualche settimana fa la notizia dell’ottenimento di circa 2,2 milioni di euro per contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico, fondi che saranno utilizzati per mettere in sicurezza porzioni di territorio da sempre oggetto di allagamenti ed esondazioni. Il nostro piano degli investimenti è sicuramente ambizioso, con opere pubbliche di cui la città non può più fare a meno ma che necessitano di importi consistenti, impossibili da sostenere negli anni scorsi ma che ora, a partire dal bilancio appena approvato, trovano finalmente applicazione. Siamo estremamente orgogliosi di quanto definito con il bilancio previsionale in quanto garantirà rilevanti risorse destinate alla creazione di servizi per la comunità”.

L’alleanza con il Pd: “Non è un ‘inciucio’, è un cambio di passo”

Opere ambiziose da raggiungere in così poco tempo, ma il Movimento 5 Stelle ora non è più solo, grazie all’alleanza raggiunta con il Partito Democratico di Ardea, rappresentato dal consigliere Alessandro Mari. Un accordo che non è andato bene al consigliere di maggioranza Giuseppe Castellano, che ha deciso di rassegnare le dimissioni durante il consiglio comunale del 28 aprile.

Il Sindaco ha organizzato una conferenza stampa per fare chiarezza, insieme ai consiglieri del Pd e ad alcuni esponenti della Giunta, sui cambiamenti politici che hanno “travolto” Ardea in questi due giorni.

“Volevamo fare un cambio di passo – spiega Alessandro Mari – e da questo sono scaturite tutta una serie di mozioni presentate da me per il bene della città e questo è stato l’inizio del cammino che ha portato alla decisione di un’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Ho sempre collaborato con l’Amministrazione, abbiamo fatto un grande lavoro insieme e da lì si è costruito un rapporto collaborativo che ha portato a questa decisione”.

“Abbiamo iniziato l’intesa – ha detto Debora Duranti – e la collaborazione in tempi antecedenti a quello che è stato lo sviluppo della situazione nazionale e abbiamo scelto la persona, ci siamo scelti a vicenda sia con Mari che con il nostro gruppo di maggioranza. All’epoca quando è nata questa collaborazione la mano è stata tesa per primo da Alessandro e noi l’abbiamo accettata e ci siamo fidati, a prescindere dal colore politico, senza un secondo fine”.

“Non si tratta di un inciucio. Il dialogo con il Movimento 5 Stelle nasce nel 2012 – prosegue Antonino Abate -. Ero in consiglio comunale ed ero portatore delle istanze degli Amici di Grillo dell’epoca. Oggi si è sottoscritto un accordo ma il dialogo è aperto da anni. Non stavamo su due sponde diverse, l’obiettivo era comune. Al ballottaggio io stesso dichiarai di sostenere il candidato del Movimento 5 Stelle, anziché l’altra coalizione. Quindi questo non è un inciucio dell’ultima ora”.

“Il dialogo è aperto con tutti – aggiunge Paola Soldati -, siamo sempre stati aperti alle idee. Sembrano frasi fatte ma le idee sono buone o cattive non di destra o di sinistra. Vogliamo fare attività giuste e corrette per la cittadinanza. Se queste idee vengono da altri partiti purché siano idee per i cittadini siamo aperti a collaborare con tutti. Mi dispiace dire che fino ad ora siamo riusciti a collaborare solo con la parte del Partito Democratico perché ci sono idee buone”.

