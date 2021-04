Campo rom sulla Pontina, Zuccalà: “Le famiglie non saranno trasferite in via Fellini”

Pomezia – “Stanno circolando voci assolutamente false in queste ore a Pomezia. Non esiste alcun accordo con il Comune di Roma rispetto alla collocazione delle famiglie che vivono attualmente presso il campo rom di Castel Romano negli appartamenti di via Fellini“. Così in una nota il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà.

“Le operazioni di superamento del campo nomadi sulla Pontina – prosegue -, che stanno procedendo a ritmo serrato da diverse settimane, non sono assolutamente collegate all’operazione di via Fellini dei giorni scorsi, volta a verificare la titolarità degli occupanti abusivi e altri illeciti in quel quartiere, al fine di ristabilire la legalità e la sicurezza, per chi ci vive e per l’intera Città”.

Ci tengo a precisare inoltre – conclude il Sindaco – che questo è solo l’inizio di un percorso di riqualificazione dell’area, che potrà raggiungere risultati concreti solo grazie alla collaborazione degli abitanti stessi”.

