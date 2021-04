Ciambellone al cacao: morbido, gustoso… e senza burro

Cucina e Sapori – Uno dei dolci a cui nessuno goloso sa resistere è il Ciambellone al cacao: semplice e veloce da preparare, ma dal sapore unico. Una soffice prelibatezza da gustare a colazione, a merenda o in qualsiasi momento della giornata e che ci dà la giusta carica. Il cacao, infatti, è da sempre un alleato di cuore e cervello, perché é un alimento ricco di vitamina B e seratonia, che svolgono un’azione antiossidante ed anti-depressiva.

La ricetta del Ciambellone al cacao

Ingredienti

400 g di farina

300 g di zucchero

500 ml di latte

100 g di cacao amaro in polvere

150 ml di olio di semi

4 uova

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento

Rompere le uova in una ciotola e sbatterle con la frusta (va bene anche quella elettrica), aggiungendovi lo zucchero e l’olio di semi. Continuare a mescolare energicamente e setacciare, poco per volta la farina. Aggiungere il lievito, il cacao, ed infine il latte, sempre mentre si continua a mescolare tutto il composto. Versare il composto in una teglia o in uno stampo per ciambellone, (preferibilmente con 26-28 centimetri di diametro). Infornare in forno già caldo a 180° per circa 50-60 minuti. Dopo aver sfornato il Ciambellone al cacao è pronto per essere servito.



