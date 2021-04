Covid-19 ad Ardea, 19 nuovi casi in 24 ore: salgono a 308 i positivi nel comune

Ardea – “Ad oggi, risultano 308 soggetti positivi, di cui 278 in isolamento domiciliare, 26 in ospedale e 4 in attesa di referto. Dall’inizio dell’epidemia si registrano 41 decessi”. Lo comunica in una nota l’assessore Alessandro Possidoni, che rende noti i dati Covid-19 nel comune di Ardea, aggiornati al 29 aprile.

“Nelle ultime due settimane – prosegue – vediamo una riduzione di cittadini positivi: questa è la prova dell’utilità delle prescrizioni anti-Covid e dell’importanza della vaccinazione come metodo di prevenzione. Raccomando di continuare a seguire scrupolosamente le direttive sul distanziamento sociale e tutte le misure impartite dagli organi preposti atte ad impedire la diffusione del virus: mantenete sempre la distanza di almeno 1 metro e indossate sempre la mascherina. L’Amministrazione è in costante contatto con le autorità sanitarie per monitorare l’evolversi della situazione”.