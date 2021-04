Estate 2021 a Montalto di Castro e Pescia Romana: stagione balneare al via dal 15 maggio

Montalto di Castro – “Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale ha convocato una video conferenza con gli operatori balneari per stabilire la data di apertura della stagione. È stata una discussione positiva e propositiva: come si ricorderà le linee guida della Regione Lazio indicano il 1° maggio come data di inizio della stagione balneare (leggi qui)”.

Lo fa sapere, in una nota, il sindaco facente funzioni di Montalto di Castro, Luca Benni, che aggiunge: “A seguito del confronto con gli operatori di Montalto di Castro e Pescia Romana, abbiamo deciso di venire incontro alle loro richieste di posticipare l’apertura al 15 maggio. In questi giorni l’amministrazione comunale si adopererà per eseguire ulteriori interventi di manutenzione e decoro urbano delle marine di Montalto e Pescia, in modo da poter offrire ai turisti la migliore accoglienza possibile”.

