Estate 2021 a Pomezia: dal 15 maggio al via la stagione balneare

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza balneare 2021 con cui si stabilisce l’avvio della stagione balneare il 15 maggio prossimo e fino al 31 ottobre 2021. Come lo scorso anno tutti gli stabilimenti balneari avranno l’obbligo di rispettare le misure antiCovid predisponendo un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione: prodotti igienizzanti per gli utenti, elenco degli accessi per un periodo di 30 giorni, rilevamento facoltativo della temperatura corporea, riorganizzazione degli spazi al fine di evitare assembramenti, distanza di almeno 1,5 m tra i lettini e area di 10 mq per ogni ombrellone.

Sulle spiagge libere saranno garantite, come ogni anno, otto postazioni di salvataggio con assistente bagnante, defibrillatore e sedia job per disabili. Da metà giugno fino a metà settembre tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00 (il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 20.00) sarà garantito il servizio di salvataggio. Cittadini e turisti dovranno rispettare il divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e l’obbligo di distanziare lettini, teli e sdraie di almeno 1,5 m e ombrelloni di almeno 5 m l’uno dall’altro.

“Al fine di tutelare la salute pubblica e rispettare le disposizioni nazionali – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – stiamo predisponendo l’installazione di telecamere di videosorveglianza sulle spiagge libere per verificare in tempo reale il rispetto del divieto di assembramenti e potenziali situazioni di rischio. Stiamo inoltre definendo un protocollo di intesa con la capitaneria di porto per gestire i controlli su tutto il litorale”.

Novità di quest’anno sono le spiagge smoke e plastic free: “Lavoriamo da sempre per tutelare la nostra costa – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – In questi anni abbiamo avviato diverse iniziative di sensibilizzazione contro i rifiuti in mare e in spiaggia: quest’anno abbiamo fatto un passo in più condividendo con tutti gli operatori balneari la scelta di liberare le nostre spiagge dalla plastica e dai mozziconi di sigaretta. Sarà quindi vietata la vendita di contenitori in plastica e saranno create aree dedicate ai fumatori: un passo importante per la tutela del nostro ambiente”.

“Auguro a tutti gli operatori balneari un’ottima stagione – conclude il Primo Cittadino – Mi appello alla responsabilità individuale e collettiva affinché tutti, cittadini e turisti, possano godere delle nostre spiagge e del nostro mare in assoluta sicurezza. Buona estate a tutte e tutti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia