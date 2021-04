Estate 2021: le spiagge di Torvaianica diventano plastic e smoke free

Pomezia – Al via la stagione balneare 2021 a Pomezia, che avrà inizio dal 15 maggio (leggi qui). Novità di quest’anno sono le spiagge smoke e plastic free: “Lavoriamo da sempre per tutelare la nostra costa – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – In questi anni abbiamo avviato diverse iniziative di sensibilizzazione contro i rifiuti in mare e in spiaggia: quest’anno abbiamo fatto un passo in più condividendo con tutti gli operatori balneari la scelta di liberare le nostre spiagge dalla plastica e dai mozziconi di sigaretta. Sarà quindi vietata la vendita di contenitori in plastica e saranno create aree dedicate ai fumatori: un passo importante per la tutela del nostro ambiente”.

“Auguro a tutti gli operatori balneari un’ottima stagione – conclude il Primo Cittadino – Mi appello alla responsabilità individuale e collettiva affinché tutti, cittadini e turisti, possano godere delle nostre spiagge e del nostro mare in assoluta sicurezza. Buona estate a tutte e tutti”.

