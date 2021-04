Festa dei lavoratori 2021: perché si festeggia il Primo Maggio

Il “Primo Maggio” è la Festa del lavoro – o dei lavoratori -, una celebrazione che in questo periodo di crisi, causata dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tutt’ora in corso, assume una valenza ancora più importante. La Festa dei Lavoratori ha una lunga tradizione: nasce a Parigi nel 1889 e l’idea venne lanciata durante il congresso della Seconda Internazionale, in quei giorni era riunito nella Capitale francese. Durante i lavori venne indetta una grande manifestazione per chiedere alle autorità pubbliche di ridurre la giornata lavorativa a otto ore.

Le origini

Le origini della Festa dei Lavoratori, però, vanno ancora più lontano nel tempo, prima di Parigi e dall’altra parte dell’Atlantico, negli Stati Uniti. La scelta del 1° maggio come data della festa non fu casuale: nel 1886, una manifestazione operaia a Chicago era stata repressa nel sangue. A metà del 1800, infatti, i lavoratori non avevano diritti: lavoravano anche 16 ore al giorno, in pessime condizioni, e spesso morivano sul luogo di lavoro.

Nella manifestazione di Chicago, alcuni lavoratori si riunirono di fronte ai cancelli della fabbrica di macchine agricole McCormick per protestare contro le loro condizioni di lavoro. La protesta durò 3 giorni e si conclude il 4 maggio, ma finì in tragedia: per disperdere i manifestanti, le Forze dell’Ordine spararono sulla folla provocando due vittime e diversi feriti. Per protestare contro l’accaduto, gli anarchici locali si diedero appuntamento per il giorno successivo nei pressi dell’Haymarket Square, dove si “vendicarono” lanciando un ordigno che uccise sei poliziotti e ne ferì una cinquantina. Molti degli anarchici colpevoli dell’accaduto furono poi condannati a morte nell’agosto del 1887, con l’ impiccagione.

Furono poi i delegati socialisti della Seconda Internazionale, per commemorare quanto avvenuto a Chicago qualche anno prima, i primi ad istituire ufficialmente la festività del Primo maggio in Europa: siamo nel 1889, e qualche anno dopo, nel 1891, l’Italia istituisce la festività anche nel nostro Paese.

L’evento: “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro”

La festa dei lavoratori ogni anni si festeggia a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano con il tradizionale Concerto del Primo maggio – chiamato anche Concertone per via della sua durata -. Nel 2020, a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, il concerto è andato in onda da uno studio televisivo senza pubblico.

Il Concerto del Primo maggio 2021 intitolato “L’Italia si cura con il lavoro” ,promosso da Cgil, Cisl e Uil e prodotto e organizzato da iCompany si terrà all’Auditorium Parco della Musica, dove nell’arco di 6 ore si esibiranno artisti di ogni genere con musica dal vivo (clicca qui per veder la scaletta degli artisti).

L’evento sarà trasmesso in diretta e on demand (clicca qui per vedere dove vedere il Concerto del Primo maggio)

(Il Faro online)