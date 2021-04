Filiera cartotecnica, Righini (FdI): “Poste Italiane riveda la sua scelta”

Regione Lazio -“Lo spettro della delocalizzazione è conseguente perdita posti di lavoro aleggia anche sul Lazio e rischia di colpire aziende d’eccellenza. Con una interrogazione chiedo alla Regione d’intervenire presso il Governo sulla decisione di Poste Italiane che, rinegoziando al ribasso a livelli insostenibili il prezzo per il rinnovo della fornitura di buste di carta, ha di fatto favorito imprese straniere“. Così, in un comunicato, Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fdi.

“Ad essere messa fuori gioco, spiega il Consigliere regionale – è la Blasetti Spa, un’azienda del territorio fondata quasi un secolo fa, con uno stabilimento a Pomezia che produce un milione di buste per corrispondenza commerciale al giorno, che occupa circa cento dipendenti e lavora sei milioni di chilogrammi di carta l’anno acquistata da fornitori italiani. Casi come questo pongono con forza alla Politica il tema della ridefinizione delle regole di concorrenza commerciale, parametrate ai costi del lavoro e fiscali dei vari paesi Ue”.

“Anche in termini di economia verde – conclude Righini – l’utilizzo di prodotti a chilometro zero, come le buste prodotte in provincia di Roma in prossimità del Centro di Poste Italiane, è da incentivare onde evitare l’impatto ambientale prodotto dai trasporti intercontinentali”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio