Fiumicino, approvato il rendiconto di bilancio 2020. Contrario il centrodestra

Fiumicino – E’ stato approvato nella mattinata di oggi, 30 aprile, il rendiconto di bilancio 2020 del Comune di Fiumicino.

Vona e Calcaterra: “Finanziate molte opere nel nord del territorio”

“Nel rendiconto di bilancio 2020 approvato oggi sono finanziate le opere di ristrutturazione delle strade via Castel Campanile e via dell’Arrone“, hanno dichiarato la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

“Sono opere fondamentali – spiegano – per il nord del comune, che i cittadini ci sollecitano da tempo e per le quali ci siamo impegnati affinché vengano inserite nel bilancio di previsione del 2021. Ancora una volta questa Amministrazione ha dimostrato una grande attenzione al quadrante nord del nostro territorio, realizzando e programmando opere che stanno cambiando il volto delle nostre località”.

“Il rendiconto del bilancio 2020 – ha sottolineato Calcaterra – ha dimostrato che questa Amministrazione è riuscita, nonostante l’anno drammatico segnato dalla pandemia, di avere i conti in ordine“.

“Questo grazie anche al Governo Conte 2 e alla Regione Lazio che sono riuscite ad erogare gli stanziamenti destinati al Comune di Fiumicino in tempi rapidi, cosa che prima dell’emergenza sanitaria era impensabile. È la dimostrazione che una buona amministrazione si può fare, ci auguriamo dunque che da tutta questa situazione si tragga il meglio e che Governo e Regione proseguano su questa linea”.

“Abbiamo votato la manovra nei tempi – aggiunge Calcaterra – nonostante le opposizioni più volte ci abbiano richiamato in aula e nelle Commissioni tacciandoci di dissesto finanziario. Siamo lieti di comunicare loro che si sono sbagliati, parlano i numeri. Ovviamente il 2021 non sarà tutto rose e fiori, a causa della situazione che stiamo vivendo. Ma ringrazio il Sindaco, gli assessori e gli uffici che hanno saputo, e sapranno farlo anche in futuro, tenere la barra dritta, dimostrando anche di mantenere per la prossima manovra il cosiddetto debito consolidato, contratto dal Comune con lo Stato dal 2015″.

Meloni: “Dal Comune grande attenzione alla realizzazione di cantieri e opere”

“Come Presidente della Commissione Lavori pubblici sono fiera di annunciare che il rendiconto del bilancio 2020 approvato oggi consentirà di dare seguito a molte opere fondamentali per il nostro territorio”, aggiunge la presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni.

“Sono diversi – spiega – gli interventi contenuti nella manovra, transitati all’interno della Commissione che io presiedo. Ringrazio per questo tutti i commissari e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia per questo importante risultato. Come Amministrazione, fin dal primo insediamento del sindaco Montino, si è prestata grandissima attenzione alla programmazione e alla successiva realizzazione di cantieri e opere necessarie per il comune e che ne hanno cambiato radicalmente il volto”.

Megna, Giua e Chierchia: “I finanziamenti per il Parco Tommaso Forti dimostrano una grande attenzione ai giovani”

“Siamo ben felici che nel rendiconto del bilancio 2020 siano contenuti gli investimenti destinati al rifacimento del Parco Tommaso Forti, ex Parco Bezzi, a Isola Sacra”, hanno commentato i consiglieri comunali del Partito democratico Raffaele Megna, Valentina Giua e Massimo Chierchia.

“Questa – aggiungono – è un’opera fondamentale per consentire la ristrutturazione di un luogo simbolo di questa porzione del territorio, un ritrovo per tanti ragazzi e ragazze, bambini e adolescenti, che lo frequentano e che lo vivono. Una fascia di popolazione a cui questa Amministrazione ha sempre posto grande attenzione e su cui vuole puntare molto anche in futuro. È un intervento su cui abbiamo lavorato tanto come consiglieri di maggioranza e di cui siamo particolarmente contenti. Soprattutto di poter annunciare che a breve partirà il cantiere che lo riporterà a nuova vita”.

Nardozi: “Il rendiconto è stato approvato nei tempi previsti dalla legge”

“Siamo molto soddisfatti di aver approvato la manovra del rendiconto del bilancio 2020 nei tempi previsti dalla legge, quando altre amministrazioni devono ancora approvare il bilancio di previsione 2021″, ha aggiunto il presidente della Commissione Bilancio Giampaolo Nardozi.

“Questo dimostra – aggiunge – che la macchina amministrativa, nonostante le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, è in grado di pianificare e programmare efficacemente gli interventi necessari per la città. Desidero ringraziare gli Uffici, l’Assessorato per il grande lavoro svolto e tutti i membri della Commissione Bilancio per il loro fattivo contributo”.

Baccini: “Il centrodestra ha votato contro”

“Abbiamo votato contro il rendiconto di bilancio che è l’esatta riproposizione di tutte le proposte negative già presentate in bilancio a alle quali ci siamo sempre opposti”, ha dichiarato Mario Baccini, capogruppo di centrodestra.

I capogruppo di maggioranza: “Dall’opposizione polemiche sterili”

“Come capigruppo di maggioranza usciamo dalla seduta odierna di Consiglio comunale a testa alta per aver approvato il rendiconto di bilancio 2020″, replicano i capigruppo di maggioranza.

“Siamo una delle poche Amministrazioni – spiegano – ad averlo fatto nei termini di legge, in un anno come quello passato dove moltissimi Comuni sono in grande difficoltà. Inoltre, con l’approvazione della manovra odierna, abbiamo dimostrato capacità politica nella gestione e amministrazione della città, con interventi importanti di tutte le aree. Dai lavori pubblici, dove sono state confermate opere fondamentali su tutte le località, come gli interventi all’ex Parco Bezzi e la ristrutturazione totale di intere arterie viarie, al sociale, dove lo sforzo e la lungimirante gestione della maggioranza consentono di assistere ancora oggi centinaia di famiglie, provate dalla crisi economica dovuta al Covid. Così come le aree dell’ambiente, scuole, trasporti ed ogni altro settore dell’Amministrazione”.

“Dispiace – concludono – la polemica sterile dei capigruppo di opposizione che anziché entrare nel merito della manovra hanno preferito attaccare la maggioranza su una presunta scarsa autonomia consiliare. È evidente che quando non si hanno argomenti, arrampicarsi sugli specchi è l’unica soluzione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino