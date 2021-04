Karate, Crescenzo alle Olimpiadi: strappa il pass in Premier League

Lisbona – Si è rimesso in discussione Angelo Crescenzo, dopo la decisione della World Karate Federation di cristallizzare i punti olimpici per Tokyo. La pandemia, quando era sicuro il pass staccato per Tokyo, ha impedito al campione mondiale di Madrid 2018 e vicecampione europeo 2019 di gioire della qualifica. Accadeva un anno fa.

Da buon karateka e combattente del tatami Angelo non si è arreso e ha proseguito ad inseguire un sogno, arrivato poco fa a Lisbona. Alla Premier League in corso, evento acchiappa punti olimpici del week end del karate mondiale, l’atleta dell’Esercito ha realizzato un desiderio immenso, alla qualifica della finale per il bronzo, che disputerà domenica. La manciata di punti raggiunta gli è bastata per superare il suo avversario in categoria dei 60 chilogrammi nel kumite e ha raggiunto le Olimpiadi. Si aggiunge ai magnifici tre azzurri che voleranno a Tokyo (Viviana Bottaro, Mattia Busato, Luigi Busà), e per la prima volta, anche per loro, porteranno un karate esordiente ai Giochi, come esordienti loro, a giocarsela al Budokan, il tempio del karate giapponese.

Crescenzo ha strappato il pass per Tokyo e con non poca fatica. Ha macinato incontri e guantini alla mano si è preso il sogno. E’ partito nella Pool 1 e dal secondo turno. Ha vinto con l’avversario kuwaitiano e ha proseguito poi in gara con il lettone Kalnins. Con questo ha ceduto 2 a 1. Angelo ha poi raddrizzato il tiro sul tatami e si è rifatto ai ripescaggi. Ha conquistato il match con Ruiz. Una volta eliminato Saymatov, si è spalancato le porte alla finale per il terzo posto e là ha trovato il pass olimpico ad attenderlo.

Un sogno per Angelo. Che dovrà mantenere i nervi saldi fino al termine della finale di domenica 2 maggio a Lisbona. Dopo potrà pensare solo alla sua prima Olimpiade della carriera. Dopo un anno di attesa estenuante.

(foto@Fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport