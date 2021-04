Ostia – E’ stata restaurata la storica scritta “OstiamoR” di piazza Anco Marzio, a Ostia.

All’inizio dello scorso novembre, infatti, la seconda “O” era caduta a terra (leggi qui): nonostante l’iniziativa di alcuni volontari della zona, che erano riusciti a rimettere “in piedi” la lettera, infatti, si era oramai reso necessario un approfondito intervento di manutenzione straordinaria.

Foto 3 di 3





“La scritta era ormai deteriorata dal tempo ed era divenuta instabile a causa delle persone che impropriamente vi salivano sopra”, ha spiegato a ilfaroonline.it Alessandro Ieva, vicepresidente e assessore all’Ambiente e alla Sicurezza del Municipio X.

“Alcune lettere – racconta Ieva – erano arrugginite e cominciavano a staccarsi dalla loro sede. Nell’ambito degli interventi previsti per la manutenzione dei parchi, abbiamo quindi dato incarico alla ditta aggiudicataria dell’appalto di ripristinare la scritta come era originariamente. Il lavoro non è stato immediato, visti i numerosi interventi che l’impresa ha dovuto effettuare sui tanti parchi del X Municipio: oggi, però, possiamo dire che anche questo lavoro è stato completato e che la scritta ‘OstiamoR’ è tornata al suo posto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio