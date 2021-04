Lavori alla rete fognaria: stop al traffico in via Monte del Circeo

San Felice Circeo – E’ stata disposta con ordinanza della Polizia locale la modifica temporanea della circolazione stradale su via Monte del Circeo nel tratto compreso tra l’intersezione con via IV Maggio fino alla rotatoria con via Migliara 58, per consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete fognaria.

A partire da lunedì 3 maggio dalle 7 alle 19 e fino al termine dei lavori, il provvedimento della Municipale dispone l’interdizione al traffico, esclusi i residenti, i mezzi di soccorso e i mezzi della ditta incaricata dell’intervento.

L’ordinanza stabilisce la deviazione del traffico veicolare sulle strade affluenti lungo la via Migliara, via Media Vecchia, via Matteotti, collegate in entrata e in uscite e alternative al tratto interdetto.

Al fine di rendere noto il contenuto della disposizione e, quindi, le modifiche alla viabilità sul tratto di strada, la Polizia locale ha incaricato l’impresa impegnata nei lavori di realizzazione della rete fognaria di apporre la segnaletica stradale.

atto originale

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo