Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il maltempo della seconda parte della giornata di giovedì l’Italia centro settentrionale resta inserita in un letto di correnti umide ed instabili sud occidentali che continueranno a trasportare ammassi nuvolosi attivi. Avremo quindi una giornata di venerdì ancora caratterizzata da nuvolosità diffusa e piogge intermittenti che nelle ore pomeridiane potranno assumere carattere temporalesco. A risentire della maggiore instabilità atmosferica saranno soprattutto Alpi, Prealpi e alte pianure settentrionali mentre per il Centro andrà meglio ma la Toscana soprattutto settentrionale, l’Umbria e le Marche saranno a rischio pioggia. Le correnti meridionali si presenteranno al sud con una componente anticiclonica e nettamente più calda tanto da caratterizzare una giornata in prevalenza stabile con temperature massime frequentemente attorno ai 24-25°C e punte anche localmente superiori ai 27-28°C su alcune zone della Sicilia, della Calabria interna e della Puglia. Non mancheranno comunque le solite stratificazioni nuvolose che caratterizzano questi eventi di matrice africana. Vediamo le previsioni:

METEO VENERDÌ 30 APRILE: Al Nord, cieli irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia, isolata sui settori di pianura, più frequente su Alpi, Prealpi e pedemontane specie al pomeriggio quando i fenomeni potranno presentarsi anche a carattere temporalesco ed interessare gli adiacenti settori di pianura. Non esclusi locali episodi di grandine durante i temporali. Al Centro, irregolarmente nuvoloso su Sardegna e alta Toscana con qualche fugace fenomeno, possibile ma in forma isolata anche su Umbria e Marche, ampie schiarite sulle altre zone con precipitazioni poco probabili. Al Sud, in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche locale velatura o stratificazione in transito. Temperature in lieve locale aumento al Nord, in aumento al Centro, in ulteriore aumento al Sud. Venti meridionali con mari mossi.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: condizioni atmosferiche in miglioramento con nuvolosità al più variabile su Toscana, Umbria e Lazio, ossia alternata anche a delle belle parentesi assolate. Tuttavia ritroveremo ancora qualche pioggia soprattutto sull’alta Toscana e in particolar modo in serata; nel pomeriggio occasionali brevi piovaschi non esclusi anche su restante Toscana e Umbria. Temperature in aumento, specie nei massimi e in quota, punte di oltre 25°C sul basso Lazio. Venti deboli meridionali, locali rinforzi sulle coste, tendenti a variabili sulle zone interne. Mare poco mosso, localmente mosso al largo della Toscana.

Commento del previsore Lazio

Giovedì tempo ancora tra l’instabile e il debolmente perturbato su Toscana, Umbria e Lazio, con piogge e rovesci sparsi, più incisivi sui settori toscani. Un parziale miglioramento è atteso venerdì 30, pur con ancora qualche piovasco possibile soprattutto tra Toscana e alta Umbria, il tutto in un contesto termico più caldo con punte over 25°C sul basso Lazio. 1 Maggio discreto fino al pomeriggio, ma in serata giunge un nuovo impulso instabile responsabile di rovesci e piogge sparse specie sulla Toscana, ma localmente anche tra Umbria e Lazio entro la notte. Per il 2 Maggio ancora incerta l’evoluzione su Umbria e medio-alto Lazio, continua la parentesi instabile sulla Toscana per umide correnti in quota, ma con prospettive di miglioramento nella seconda parte della giornata.

Fonte: 3B Meteo