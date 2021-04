Nel centro di Roma arrivano nuovi parcheggi riservati a monopattini e biciclette

Roma – Arrivano a Roma nuovi parcheggi riservati a monopattini e biciclette. I primi verranno realizzati in quattro siti strategici del Centro storico, così da garantire maggiore ordine e decoro in prossimità delle aree dove è già vietata la sosta libera dei mezzi elettrici in sharing. I nuovi stalli sono indicati mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale nelle vie vicine all’area di piazza del Popolo: via Margutta, via dell’Oca, viale Gabriele d’Annunzio e via Ferdinando di Savoia, per un totale di circa cento posti disponibili.

“Partiamo da questi primi parcheggi riservati con l’obiettivo di garantire un servizio più ordinato e decoroso in centro città. Abbiamo individuato aree dedicate in cui il parcheggio di bici e monopattini viene ulteriormente regolato, facilitando allo stesso tempo l’uso di questi mezzi sia da parte dei cittadini che degli stessi operatori”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Questo nuovo provvedimento rientra nel nostro programma per sostenere in modo strutturale lo sviluppo dello sharing di bici e monopattini elettrici. Obiettivo è garantire la massima fruibilità del servizio, nel rispetto delle linee guida sull’uso di questi mezzi e delle regole già stabilite nei mesi scorsi sulla sosta in alcune zone del Centro storico. Amplieremo la mappa degli stalli per la micromobilità con nuove risorse messe a bilancio”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento Pietro Calabrese.

